Добрый день. Требуется рассчитать стоимость импорта верстки каталога товаров с корзиной без формы оформления заказа на 1С-Битрик, редакция Малый Бизнес. ТЗ в видео по ссылке в формате UVScreenCamera: https://cloud.mail.ru/public/a917fe8a6514/Kubatura-catalog.uvf ...
Требуется программист
Требуется специалист для настройки плагинов в CMS WordPress: совмещенная соц сеть и инет магазин., так же требуется синхронизация пользователей сайта с другим.
Заявки фрилансеров
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