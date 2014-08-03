Сверстать одностраничник и натянуть на wordpress. Верстку сделать к утру. Натяжку к вечеру. Из функционала будет платежка на paypal.
Сверстать сайт
Необходимо приступить прямо сейчас. Сделать к утру.
Макет покажу по запросу. В заявках оставляйте свой скайп, обязательно.
Заявки фрилансеров
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