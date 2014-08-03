Редактирование дизайна нов. портала на joomlа 2.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок108 просмотров

Редактирование шаблона:футер, дизайн блоков.

доработка css модулей,улучшит цветовой фон сайта,

цвета размеры шрифтов исправить,все правильное настроить и еще много по мере согласования.

подробности в личке

Сумма оплаты по отдельным задачам, суммы на отдельные и доп. части согласовываются.

CSS
11 лет назад
polh289
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров