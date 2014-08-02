Установка шаблона и настройка Presta Shop

Нужен человек знающий престу, надо будет установить шаблон, перевести его, допилить под окончательные нужды. Ну и попутно всякая небольшая работа вроде настройки модулей.

Тема для еревода и стройки будет одна из этих двух

http://themeforest.net/item/pmart-responsive-and-clean-ecommerce-theme/5143118

http://themeforest.net/item/leo-wine-store-theme/8386794

Бюджеты не космические, сроки короткие)

Пишите сразу цену за перевод и установку темы