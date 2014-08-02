Нужно продолжить развитие проекта «Интернет-Аукцион». Проект разработан на Symfony 2. Используется несколько платежных систем (Qiwi, Webmoney, BTC). Более детальная информация при общении. Спасибо
Установка шаблона и настройка Presta Shop
Нужен человек знающий престу, надо будет установить шаблон, перевести его, допилить под окончательные нужды. Ну и попутно всякая небольшая работа вроде настройки модулей.
Тема для еревода и стройки будет одна из этих двух
http://themeforest.net/item/pmart-responsive-and-clean-ecommerce-theme/5143118
http://themeforest.net/item/leo-wine-store-theme/8386794
Бюджеты не космические, сроки короткие)
Пишите сразу цену за перевод и установку темы
Заявки фрилансеров
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