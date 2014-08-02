Верстка + программирование сайта/форума

Требуется специалист для подбора движка для сайта и соц.сети, которая будет находиться на поддомене сайта, исходя из требований, описанных в ТЗ.

А также дальнейших работ по верстке, программированию и настройке обоих движков (сайт + соц.сеть).

Сроки - 5-7 дней.

Оплата по договоренности.

Проект интересный, нетривиальный!

Жду ваших предложений!