Правки по DLE

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Закрыт6 заявок133 просмотра

На главной выводится блок из трех последних статей. Краткое описание показывается не полностью и обрезается.

В разделе news собираются новости из всех разделов, хотя должны быть только те, что были размещены в категорию "Новости".

Возможны мелкие правки по ходу.

DLE
11 лет назад
KimberLit
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров