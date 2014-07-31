Перевод сайта на другое доменное имя

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки159 просмотров

Необходим специалист по переводу сайта на другое доменное имя без потери индексации.

Обязательны рекомендации, или предоставление адресов сайтов, которые уже претерпели подобные изменения за последний год.

11 лет назад
Verevkina
Кристина 
32 года
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров