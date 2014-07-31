Натянуть дизайн на CMS h-script (Smarty)

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Закрыт2 заявки181 просмотр

Есть CMS http://h-script.com/

Есть готовый дизайн в виде css+html файлов

Необходимо интегрировать шаблон в cms

CSSHTML
11 лет назад
pouzko
Максим 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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