Работа с Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок157 просмотров

Работа с сайтами Joomla, доработка уже существующих и разработка новых сайтов компании. Хороший и стабильный доход, оплата каждую неделю

Работа в основном состоит с приведением к хорошему внешнему виду, желательна работа с gantry.

Пишите стоимость часа Вашей работы, о опыт работы с Joomla.

Joomla
11 лет назад
web_botan
Эльвин 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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