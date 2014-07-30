Авторизация Joomla

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки180 просмотров

Настроить авторизацию для Joomla 3.3 сайта: http://likm.ru

Заменить капчу при регистрации на

http://www.webdesignbeach.com/beachbar/ajax-fancy-captcha-jquery-plugin

Настроить отправку писем через yandex-smtp.

AJAXJoomlajQuerySMTP
11 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров