Суть задачи: Добавить возможность оставлять отзывы на страницах категорий (отзывы обрамить микроформатами hreview). Поля: Имя, Почта, Текст комментария, Капча, Оценка от 1 до 5 звезд (по умолчанию 5). Желательно чтобы в исходном ...
Сверстать тему Wordpress
Из готового дизайна сверстать тему для Wordpress.
Есть дизайн сайта в формате psd,нужно сверстать тему для Wordpress. Сделать нужно до утра !
Пишите в скайп !
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