Сверстать тему Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка170 просмотров

Из готового дизайна сверстать тему для Wordpress.

Есть дизайн сайта в формате psd,нужно сверстать тему для Wordpress. Сделать нужно до утра !

Пишите в скайп !

WordPress
11 лет назад
alexsuvorov
Алексей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров