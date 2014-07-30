Не работает AJAX ImageCMS 4.5.2

$10
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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка168 просмотров

Здравствуйте, перестал работать аякс в шаблоне. А соответственно поиск, кнопка купить, табы и может что-то ещё чего нет в шаблоне. Работа только за отзывы очень приветсвуется

http://plita.rodnik.in.ua/

AJAX
11 лет назад
LxN
29 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров