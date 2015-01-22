Настроить форум для пользователей по образцу

есть форум:

http://extremum.editboard.com/

Суть задачи в том, чтобы на новом ресурсе создать новый форум, но по возможности сохранить и стиль оформления и основные функции старого, что бы пользователям не пришлось привыкать к другому форуму.

На http://extremum.editboard.com/ в стандартный шаблон поставлена куча плагинов и т.п.

MySQL на новом хостинге стоит.

Если сформулировать тз, то оно заключается:

1. на нашем доменен настроить форум с оформлением и плагинами как на http://extremum.editboard.com

2. изучить вопрос возможности переноса сообщений