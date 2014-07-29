Ищу исполнителя, который сможет в краткие сроки привести в порядок сайт. Сайт поставлен на хост, стандартный шаблон Вордпресс, плюс проконсультировать по всем мелким вопросам. Отзывы в лычку и я даю тз, вы оцениваете по стоимости и срокам, выберу исполнителя по цене. Фрилансерам с отзывами предоплата.