Добрый день, есть сайт на ДЛЕ 9.4 - "theg oodl ife.ru" (без пробелов). Его надо обновить до последней версии ДЛЕ, лицензионной. На этом сайте есть ряд доработок. Например, понятие «Новость дня». ...
Привести в порядок сайт
Ищу исполнителя, который сможет в краткие сроки привести в порядок сайт. Сайт поставлен на хост, стандартный шаблон Вордпресс, плюс проконсультировать по всем мелким вопросам. Отзывы в лычку и я даю тз, вы оцениваете по стоимости и срокам, выберу исполнителя по цене. Фрилансерам с отзывами предоплата.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть 2 проекта на движке webasyst, на которых нужно внести доработки. Подробности в личку.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо привести имеющийся сайт на Joomla в порядок. Подкорректировать шаблон, подобрать стиль текста, добавить ленту новостей, структурировать информацию и т.д. Адрес сайта скину откликнувшимся.Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт сделан на CMS Opencart, на него натянут уникальный шаблон. Требуется донастроить модули, а также исправить ошибки.Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Разыскивается Joomla разработчик для создания магазина. С очень большим багажем знаний по данной CMSСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $70
Нужен модуль оплаты Paymaster для WHMCS этой cms. К понедельнику уже нужно протестировали и сдать в эксплуатацию:) Пишите цены и сроки, об опыту буду судить по отзывам в аналогичных работах.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Имеется интернет-магазин айстудия.рф при оформлении заказа отправляется письмо администратору и покупателю с информацией о заказе, требуется сделать, чтобы на странице оформления заказа пользователю нужно было ввести данные (телефон, город и т.д.) и эти данные приходили ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
1. Необходимо для сайта http://grlive.ru сделать авторизацию через соц. сети. На данный момент есть форма регистрации на сайте (http://grlive.ru/ index.php?route=account/simpleregister) Пример для регистрации (авторизации) на сайте новых ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для всех страниц сайта кроме главной и страницы http://www.sayup.ru/notarial использовать следующий шаблон: Название страницы - бюро переводов SayUp Пример, для страницы «Оборудование для синхронного переводов» (http://www.sayup.ru/verbal/simultaneous-translation-equipment): Оборудование для синхронного переводов - аренда ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Доброго времени, Необходимо внести правки на сайт на Wordpress http://gervash.ru/ 1. По надписи «Блог Алексея Герваша» сделать переход на главную. 2. Заголовок — «пилот, авиационный психолог» меняем ...Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт11 лет назад