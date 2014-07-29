Joomla e-Commerce

Имеется интернет-магазин айстудия.рф при оформлении заказа отправляется письмо администратору и покупателю с информацией о заказе, требуется сделать, чтобы на странице оформления заказа пользователю нужно было ввести данные (телефон, город и т.д.) и эти данные приходили ...