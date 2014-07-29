Добрый день, есть сайт на ДЛЕ 9.4 - "theg oodl ife.ru" (без пробелов). Его надо обновить до последней версии ДЛЕ, лицензионной. На этом сайте есть ряд доработок. Например, понятие «Новость дня». ...
Joomla e-Commerce
Разыскивается Joomla разработчик для создания магазина. С очень большим багажем знаний по данной CMS
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