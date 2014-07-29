Натянуть шаблон на WordPress

Исходный сайт vsellennaya . ru на WP

требуется натянуть новый шаблон -

http://demo.pukkathemes.com/sympagrid/?scheme=light_blue

Шаблон куплен и уже сверстан под WP. Обратите внимание, что шаблон должен через

случайное число вместо плитки поста, публиковать плитки рекламы - Adsense разного типа

в демке шаблона, но ссылке - это видно.

Меню может быть и просто HTML - не особо важно.

в шаблоне требуется изменить блок полной новости

чтобы он состоял из 3х колонок

полная новость --- плитка похожие посты ---- плитка случайные посты из этой категории