Отмигрировать сайт с хостинга на хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок185 просмотров

Ниче сложного - с вдс на гшаред хостинг перенести сайт. Ну или так: я дам архив и дамп базы и поднять на хосте его.

11 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
21 день назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Все гуд.
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад