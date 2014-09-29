Верстка, интеграция и тестирование сайта Bitrix

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок224 просмотра

Всем привет. Редакция "1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес".

Дополнительные задачи.

1. Создание групп клиентов с разными ценами. Т.е. каждый товар должен иметь для каждой группы свою цену. Правило применяемое не к группе товара а к каждому товару. Аналогично возможность выставлять правила на группу товаров.

2. Возможность проанализировать заявку и выслать коммерческое предложение

3. Онлайн покупка оплата, разл способы

4. Для товаров продумать в описании поля для добавления контента связанного с опытами.

наличие на складе сверка остатков, сроки поставки в случае отсутствия товара.

сроки доставки, цена доставки в зависимости от адреса получателя.

5. Формирование заявок в бэкофисе – создание счетов на оплату отправка заявки на склад в случае оплаченной покупки. Функционал бэкофиса можно описывать долго. В мадженто можно сделать все. Уверен есть готовые тз на такие вещи. Если есть возможность, можете выслать пункты, которые можно включить или исключить. Либо когда детально подойдем, можно взять предлагаемый функционал готовых сборок и выделить нужное.

Сроки 2 недели. Стоимость 1000$. Нужна последующая настройка и, если это понадобится - консультации письменные по настройке CRM и прочих модулей сайта.

Дизайн (не смог загрузить на сайт - не получается, файлы не отображаются после загрузки): https://www.dropbox.com/sh/hregrccaaiylgxx/AACcX5SYjVZG7KYc0TKotXbIa

11 лет назад
Woltik
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

IT-LOGIC
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$1100
21 день
Полностью устроила работа с ребятами. Качественно, с вниманием к мелочам и грамотными консультациями.
Качественная работа, точная постановка задачи, с выполнением условий - все ок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

IT-LOGIC
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад