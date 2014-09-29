Верстка, интеграция и тестирование сайта Bitrix

Всем привет. Редакция "1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес".

Дополнительные задачи.

1. Создание групп клиентов с разными ценами. Т.е. каждый товар должен иметь для каждой группы свою цену. Правило применяемое не к группе товара а к каждому товару. Аналогично возможность выставлять правила на группу товаров.

2. Возможность проанализировать заявку и выслать коммерческое предложение

3. Онлайн покупка оплата, разл способы

4. Для товаров продумать в описании поля для добавления контента связанного с опытами.

наличие на складе сверка остатков, сроки поставки в случае отсутствия товара.

сроки доставки, цена доставки в зависимости от адреса получателя.

5. Формирование заявок в бэкофисе – создание счетов на оплату отправка заявки на склад в случае оплаченной покупки. Функционал бэкофиса можно описывать долго. В мадженто можно сделать все. Уверен есть готовые тз на такие вещи. Если есть возможность, можете выслать пункты, которые можно включить или исключить. Либо когда детально подойдем, можно взять предлагаемый функционал готовых сборок и выделить нужное.

Сроки 2 недели. Стоимость 1000$. Нужна последующая настройка и, если это понадобится - консультации письменные по настройке CRM и прочих модулей сайта.

Дизайн (не смог загрузить на сайт - не получается, файлы не отображаются после загрузки): https://www.dropbox.com/sh/hregrccaaiylgxx/AACcX5SYjVZG7KYc0TKotXbIa