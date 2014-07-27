Интегрировать в него верстку в web asyst

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки172 просмотра

Есть верстка и настроенный интернет-магазин на web asyst. Нужно интегрировать в него верстку.

Подробности кандидатам.

11 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

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