Доводка внутренних страниц сайта на MODX EVO

Сайт собирается тут test.opeterburge.ru

1. Ссылки: Все отзывы, Инфо-право ведут на соответствующие страницы. Страницы в modx созданы. но они пустые. Нужна верстка этих страниц. Какие должны быть страницы- их структура и содержание указано в ТЗ (посмотреть в ТЗ страницы: Все отзывы, Архив новостей - страница в ТЗ Инфо-право, Проекты). На всех страницах должна быть постраничная навигация. Шаблон для страниц указывать не главный, нужно создать другой. Цвет черный и белый, ориентироваться на сайт, его дизайн

2. На главной странице ТЗ Сфера деятельности-Инвестиции есть ссылка Подробнее она должна вести на страницу Инвестиции (содержимое и структура этой страницы указаны в ТЗ – Страница Инвестиции)

3. Страница XXI век

4. Доработать Контакты