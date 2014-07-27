Вылечить сайт на Wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок182 просмотра

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Переносили сайт на другой хостинг. Теперь сайт не доступен. При этом работают админка и страницы созданные отдельно от движка.

Кто сможет наладить?

WordPress
11 лет назад
feuerFrei
Илья 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров