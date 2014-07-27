Есть сайт на Joomla. В настоящий момент многоязычность в нем настроена при помощи JoomFish. С ним все хорошо, но столкнулись с проблемой, что при переводе контента JbZoo, почему-то пропадает или некорректно, криво выводится меню. Выяснить ...
Доработка интернет-магазина на 1С-Битрикс.
Сайт kuple.ru. 1С-Битрикс Малый бизнес. Готовый шаблон – АСПРО Интернет магазин.
Необходимо:
1. Сделать чтобы все компоненты конвертировали валюту перед выводом. (Умный фильтр, окно "Товар добавлен в корзину");
2. Починить кнопку добавить в сравнение. Не добавляет товар.
Оплата по факту выполненной работы.
Также будет необходима дальнейшая поддержка проекта.
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