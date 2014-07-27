Доработка интернет-магазина на 1С-Битрикс.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка133 просмотра

Сайт kuple.ru. 1С-Битрикс Малый бизнес. Готовый шаблон – АСПРО Интернет магазин.

Необходимо:

1. Сделать чтобы все компоненты конвертировали валюту перед выводом. (Умный фильтр, окно "Товар добавлен в корзину");

2. Починить кнопку добавить в сравнение. Не добавляет товар.

Оплата по факту выполненной работы.

Также будет необходима дальнейшая поддержка проекта.

11 лет назад
nburavtsev
Николай 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров