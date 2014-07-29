Переделать страницу WordPress

Есть купленный шаблон, один из (пока не оформили): 1. http://themeforest.net/item/pav-wine-store-responsive-opencart-theme/7497177?WT.ac=category_item&WT.z_author=pavothemes 2. http://themeforest.net/item/lexus-happycook-responsive-opencart-theme/6319229 3. http://themeforest.net/item/pav-wines-responsive-theme/4875523?WT.ac=category_item&WT.z_author=pavothemes Нужна полная интеграция полная в оупен карт. И, что очень важно, чтобы сайт отображался на всех платформах, ...