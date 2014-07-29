Переделать страницу WordPress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок134 просмотра

Есть сайт, используется тема Classipress. Нужно изменить страницу добавления объявления. Срочно и быстро.

WordPress
11 лет назад
TanyaTan
33 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров