Работа для профессионалов

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Закрыт1 заявка166 просмотров

Для всех страниц сайта кроме главной и страницы http://www.sayup.ru/notarial использовать следующий шаблон:

Название страницы - бюро переводов SayUp

Пример, для страницы «Оборудование для синхронного переводов» (http://www.sayup.ru/verbal/simultaneous-translation-equipment):

Оборудование для синхронного переводов - аренда и консультации - бюро переводов SayUp

Тайлы для главной страницы и страницы нотариальное заверение.

Для главной:

Московское бюро переводов SayUp

Для http://www.sayup.ru/notarial:

Бюро переводов с нотариальным заверением документов SayUp

Примечание.

В данном title и заголовке на странице неверно согласованы слово «переводов», должно быть «перевода».

11 лет назад
igornikitin
Игорь 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров