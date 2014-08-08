Модуль оплаты для WHMCS

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки203 просмотра

Нужен модуль оплаты Paymaster для WHMCS этой cms. К понедельнику уже нужно протестировали и сдать в эксплуатацию:)

Пишите цены и сроки, об опыту буду судить по отзывам в аналогичных работах.

11 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$70
2 дня
Уже не в первый раз обращаюсь с разработкой модулей оплаты. Маркус знает свое дело! Отличный разработчик. Все сделал за 2 дня!
Все ок

Заявки фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад