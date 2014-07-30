Сайт new.vladislavbychenkov.ru 1. Сделать надпись "читать полностью" для главной статьи в блоге 2. Оформить статью блога так же, как и раздел: сверху полная версия статьи, внизу блок "поделиться", выводятся две рандомные ...
Натянуть шаблон на одну из цмс вп, друпал, джумла
Присоединить к домену
подключить формы заявок к почте.
Внести изменения по тексту, фото (уже готовы вышлю)
Подключить метрику, аналитику.
Вот ссылка на шаблон - http://file.sampo.ru/t6t8rv/
Пишите сроки и стоимость.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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