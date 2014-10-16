Верстка сайта под DLE

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Завершен5 заявок191 просмотр

Здравствуйте.

Сверстать шаблон под DLE, установить и настроить.

К данному проекту прилагаю подробное ТЗ. PSD-макеты в наличии.

Необходима удобная работа с каталогом товаров.

После ознакомления с ТЗ предлагайте стоимость.

Сроки: желательно закончить к 12 августа.

Оплата, желательно ЯД, Qiwi, но можно и WMR.

DLE
11 лет назад
Setimka
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

d1mon4ik
Дмитрий 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$400
10 дней
Спасибо Дмитрию за проделанную работу! За его терпение и старания. Рекомендую как качественного исполнителя
Хороший заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

d1mon4ik
Дмитрий 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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