Поиск зловредного скрипта на сайте - движок Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки129 просмотров

Требуется поиск зловредного скрипта и восстановление работы сайта, сделанного на движке Joomla 2.5.

Текущие признаки нестабильной работы - постоянная перегрузка памяти сервера без видимых причин, и как следствие - периодическая недоступность сайта.

Joomla
11 лет назад
cbcntvf
Артем 
42 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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