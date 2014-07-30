[Bitrix] компонент каталог предприятий (фирм)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки133 просмотра

Разработать на инфоблоках.

Стандартные формы ввода: Наименование, описание, контакты, фото. С возможностью заполнения тегов, ключевых слов и тайтла страницы.

Вывод каталога по рубрикам.

Поиск.

внимание: Bitrix Стандарт (Управление сайтом 9.5.4.)

Просьба указывать цену, и примерные сроки.

11 лет назад
GSA
44 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров