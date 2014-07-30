есть форум: http://extremum.editboard.com/ Суть задачи в том, чтобы на новом ресурсе создать новый форум, но по возможности сохранить и стиль оформления и основные функции старого, что бы пользователям не пришлось ...
[Bitrix] компонент каталог предприятий (фирм)
Разработать на инфоблоках.
Стандартные формы ввода: Наименование, описание, контакты, фото. С возможностью заполнения тегов, ключевых слов и тайтла страницы.
Вывод каталога по рубрикам.
Поиск.
внимание: Bitrix Стандарт (Управление сайтом 9.5.4.)
Просьба указывать цену, и примерные сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Присоединить к домену подключить формы заявок к почте. Внести изменения по тексту, фото (уже готовы вышлю) Подключить метрику, аналитику. Вот ссылка на шаблон - http://file.sampo.ru/t6t8rv/ Пишите ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Сайт new.vladislavbychenkov.ru 1. Сделать надпись "читать полностью" для главной статьи в блоге 2. Оформить статью блога так же, как и раздел: сверху полная версия статьи, внизу блок "поделиться", выводятся две рандомные ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Доработки сделать по сайту на Wordpresse задание в приложение оставляйте ваши сроки и бюджетСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Установить на джумла3.3.1 Artio Joom Sef, чтобы корректно работал. После обновления движка при установки данного компонента выдает ошибку www/libraries/legacy/error/error.php on line 774 Необходима помощь опытного программиста. Стандартным методом компонент не устанавливается, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется поиск зловредного скрипта и восстановление работы сайта, сделанного на движке Joomla 2.5. Текущие признаки нестабильной работы - постоянная перегрузка памяти сервера без видимых причин, и как следствие - периодическая недоступность сайта.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Сверстать шаблон под DLE, установить и настроить. К данному проекту прилагаю подробное ТЗ. PSD-макеты в наличии. Необходима удобная работа с каталогом товаров. После ознакомления с ТЗ предлагайте стоимость. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Ищу исполнителя, который сможет в краткие сроки привести в порядок сайт. Сайт поставлен на хост, стандартный шаблон Вордпресс, плюс проконсультировать по всем мелким вопросам. Отзывы в лычку и я даю тз, вы оцениваете по стоимости ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо привести имеющийся сайт на Joomla в порядок. Подкорректировать шаблон, подобрать стиль текста, добавить ленту новостей, структурировать информацию и т.д. Адрес сайта скину откликнувшимся.Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт сделан на CMS Opencart, на него натянут уникальный шаблон. Требуется донастроить модули, а также исправить ошибки.Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт11 лет назад