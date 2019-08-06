У нас есть сайт на битрикс, хостинг reg.ru , при проходе сайта как краулерами так и поисковыми роботами рабочие страницы в большом количестве выдают 500 ошибку, нам необходимо это исправить, интересуют сроки/цена. Программист сказал: база данных ...
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- $140MySQLБитриксСайт на БитриксНастройка MySQLВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
В стартап требуется помощь в настройке СУБД MySQL. Основные требования: Администрирование UNIX-систем (лучще Debian), установка и настройка, оптимизация производительности. Знание особенностей работы встраиваемых систем на платформе ARM. Обеспечение бесперебойного функционирования сети передачи данных, информационных систем и серверов в ...Базы данных3 заявкиЗакрыт3 года назад
Перенесли сайт с одного сервера на другой. Но как видно с ошибками. Некоторые модули начали работать неправильно. На старом сервере все данные сохранены. Задача. 1. Установить на сервер ОС 2. Настроить сервер на добрую работу (исправить ошибки) или заново перенести ...Системное администрирование16 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Необходима качественная настройка MySQL на выделенном сервере (VPS). Определенные настройки сделаны, но их необходимо оптимизировать.Системное администрирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Установить FreeBSD 12.1 (другие варианты не рассматриваем) Пересобрать мир. Установка nginx с модулями, ориентируясь на конфиг бекапа Установка apache24 с нужными нам модулями по конфигу бекапа Установка и настройка Mysql или marianadb. Импортирование бд из бекапа с сохранением кодировки ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Цель: - оперативно переехать; - получить прирост производительности на ново; - максимально сократить время отклика сайтов (замерять) Задачи: - определится, что для нашей ситуации больше подходит, виртуализация или FreeBSD непосредственно В наличии сервер ...MySQLNginxFreeBSDphpMyAdminPostfixНастройка MySQLСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
После обновления ОС и MYSQL вилезла проблема со скриптом, не сохраняется записи, ошибка при добавлении записи автоинтритмент: The failing sql was: insert into f_journal_item (id, item_cnt, so_po_item_ref_id, gl_type, sku, qty, description, credit_amount, full_price, gl_account, taxable, serialize_number, ...Базы данных5 заявокЗакрыт4 года назад
Система CentOS 6, Установлен Mysql, есть пользователь1, необходимо разрешить удаленное подключение под этим пользователем и работы с БД. Работа без доступа к серверу, вы пишите, что нужно сделать, я делаю и пересылаю Вам.Завершен6 лет назад
Сервак тормозит по запросам MySQL Munin сервер указывает что нет свободных байт в inno DB Ну и советчик PHPMyAdmin указывает на неиспользование индексов и кеша.MySQLphpMyAdminНастройка MySQLЗавершен6 лет назад
[b]Накопился некоторый объем разовых задач, для которых нужен специалист своего дела, который готов:[/b] - Сделать работу по TeamViewer, через мой ПК (Putty, Zabbix, phpMyAdmin, Webmin, root - все есть). - По ходу работы объяснять мне (программисту) по ...Завершен7 лет назад
Здравствуйте магазин на движке Simpla CMS. Возникли проблемы И требуется(так думаем) -оптимизация настроек MySQL сервера (их можно сказать нет вообще, если не считать дефолт настройки) -в части скриптов не закрываются ненужные MySQL соединения, что грузит серверСистемное администрирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Ubuntu. Тонкая настройка MySQL и NGINX с предоставлением документации.Системное администрирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
Срочно требуется админ который поможет в настройке сервера, а именно в настройке на сервере mysql 5.6 после удаления mysql 5.7.Завершен7 лет назад
[b]Стиль:[/b] [list=1][*]Простая и понятная манера изложения. Хорошая статья должна быть понятна любому читателю — в том числе совсем неопытному.[*]Статья от первого лица с обращением на ВЫ.[*]Полнота. Статья должна описывать все моменты максимально подробно. Старайтесь описать всё так, ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
На сервере проблема mysql 5.5 InnoDB: Error: checksum mismatch in data file ./ibdata1 требуется: 1) сделать бекап текущих данных 2) восстановить все что будет возможно 3) поднять mysql и устранить другие ошибки, при обнаружении 4) настроить бекапы всех данных на сервере во ...Системное администрирование14 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется специалист по тонкой настройке my.cnf на сервере. Работаем по схеме, Вы говорите что делать, я выполняю команды на сервере. Некоторые параметры при помощи mysqltuner я уже настроил, с некоторыми параметрами возникают вопросы. О сервере, Freebsd 10.3 ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо проконсультировать по выбору сервера (ovh), настроить его под проект, включая тонкую настройку mysql, web-сервер, бэкапы и т.д. Так же необходима возможность дальнейшего сотрудничества с очень оперативным решением возникающих инцидентов.Завершен8 лет назад
- $20
Испытываем проблемы с сервером в связи с тяжелой нагрузкой. Сервер 4 ядра, 4 ГБ памяти OpenVZ. Задача, помочь нам найти причину лагов на сервере, а так же оптимизировать mysql если причина в нем.Системное администрирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходим админ для настройка готового сервера на centos для платформы ERP + CRM на платформе WEB (Делопро http://www.delopro.com.ua/) Оптимизация баз данных, тонкая настройка mysql, apache, php Аналогичная настройка второго сервера для репликации Дальнейшая поддержкаСистемное администрирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Суть задачи: Добавить возможность оставлять отзывы на страницах категорий (отзывы обрамить микроформатами hreview). Поля: Имя, Почта, Текст комментария, Капча, Оценка от 1 до 5 звезд (по умолчанию 5). Желательно чтобы в исходном коде они находились как можно выше ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад