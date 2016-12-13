Требуется квалифицированная помощь в настройке mysql на freebsd.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен9 заявок167 просмотров

Срочно требуется админ который поможет в настройке сервера, а именно в настройке на сервере mysql 5.6 после удаления mysql 5.7.

MySQL
8 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
14 часов назад
8 лет назад
$20
1 день
Отличный админ. Все настроил быстро и четко. Рекомендую.
Все отлично. Проверка и оплата моментально! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
14 часов назад
8 лет назад