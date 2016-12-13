Добрый день мы отдел компании Облакс https://host.oblax.ru/ занимающийся предоставлением хостинга. Хотим настроить дополнительные каналы рекламы для взаимодействия с нашей аудиторией. Опыт предложения и ваши возможности пишите пожалуйста в задании, что можете настроить и на ...
Требуется квалифицированная помощь в настройке mysql на freebsd.
Срочно требуется админ который поможет в настройке сервера, а именно в настройке на сервере mysql 5.6 после удаления mysql 5.7.
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