Есть VDS — CentOS + AMP + ISP Manager. Необходимо настроить его на максимальную производительность и безопасность в качестве сервера разработки и хостинга интернет-проектов и предоставить отчёт о проделанной работе в виде списка работ с ...
Настройка Double VPN
1. Настроить цепочку vpn: клиент-сервер1-сервер2-интернет.
2. Проконсультировать по отключению всех логов.
3. Проконсультировать по настройке файрвола, для предотвращения утечки ip при падении VPN.
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