Настройка Double VPN

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Закрыт2 заявки119 просмотров

1. Настроить цепочку vpn: клиент-сервер1-сервер2-интернет.

2. Проконсультировать по отключению всех логов.

3. Проконсультировать по настройке файрвола, для предотвращения утечки ip при падении VPN.

8 лет назад
guest_14816197336421
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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