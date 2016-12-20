Пишу из горящего танка, слетела служба mysql При входе в панели ispmanager в "Базы данных" выходит ошибка Не удалось подключиться к базе данных '' Can't connect to local MySQL ...
Доверительные отношения между доменами Samba 4 и AD
Задача организовать доверительные отношения между доменами Ubuntu 12.04 (Samba 4) и Active Directory.
Со стороны Active Directory проблем нет.
На сервере Ubuntu команда:
net rpc trustdom add domain.local password
Не работает (command not found)
Предыдущий админ установил Samba не из репозитория, а собирал в ручную (или это какая то сборка).
В итоге в папке /usr/local/samba/ лежат все файлы Samba, вероятно проблема связана с этим.
Выбранный исполнитель
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