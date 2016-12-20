Доверительные отношения между доменами Samba 4 и AD

Задача организовать доверительные отношения между доменами Ubuntu 12.04 (Samba 4) и Active Directory.

Со стороны Active Directory проблем нет.

На сервере Ubuntu команда:

net rpc trustdom add domain.local password

Не работает (command not found)

Предыдущий админ установил Samba не из репозитория, а собирал в ручную (или это какая то сборка).

В итоге в папке /usr/local/samba/ лежат все файлы Samba, вероятно проблема связана с этим.