Системный администратор/Voip инженер

Выполню работы по установке и настройке софта на Linux & Windows.

Разбираюсь в Voip телефонии.

Профессиональный опыт с 2007 года.

Профессиональная настройка: Linux/Unix/Windows систем, apache, nginx, postfix, zfs, squid, mysql

Знание технологий виртуализации: kvm, vmware, openvz, citrix

Знание Voip технологий: опыт работы с Asterisk

Помогу развернуть Opensips, настрою балансировку нагрузки на Asterisk в связке программ Opensips+Asterisk