bblackk

Вячеслав bblackk

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Системный администратор/Voip инженер

Выполню работы по установке и настройке софта на Linux & Windows.

Разбираюсь в Voip телефонии.

Профессиональный опыт с 2007 года.

Профессиональная настройка: Linux/Unix/Windows систем, apache, nginx, postfix, zfs, squid, mysql

Знание технологий виртуализации: kvm, vmware, openvz, citrix 

Знание Voip технологий: опыт работы с Asterisk

Помогу развернуть Opensips, настрою балансировку нагрузки на Asterisk в связке программ Opensips+Asterisk

Отзывы заказчиков

guest_14815387882593
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Доверительные отношения между доменами Samba 4 и AD
Ubuntu
Заказ выполнен, оперативно.
Честный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв