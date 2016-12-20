Системный администратор/Voip инженер
Выполню работы по установке и настройке софта на Linux & Windows.
Разбираюсь в Voip телефонии.
Профессиональный опыт с 2007 года.
Профессиональная настройка: Linux/Unix/Windows систем, apache, nginx, postfix, zfs, squid, mysql
Знание технологий виртуализации: kvm, vmware, openvz, citrix
Знание Voip технологий: опыт работы с Asterisk
Помогу развернуть Opensips, настрою балансировку нагрузки на Asterisk в связке программ Opensips+Asterisk
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
8 лет назад
Ubuntu
Заказ выполнен, оперативно.
Ответный отзыв
Честный заказчик, рекомендую