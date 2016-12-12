Задача организовать доверительные отношения между доменами Ubuntu 12.04 (Samba 4) и Active Directory. Со стороны Active Directory проблем нет. На сервере Ubuntu команда: net ...
Настроить VDS сервер
Есть VDS — CentOS + AMP + ISP Manager. Необходимо настроить его на максимальную производительность и безопасность в качестве сервера разработки и хостинга интернет-проектов и предоставить отчёт о проделанной работе в виде списка работ с приложением копий конфигурационных файлов — до начала работ и после их завершения.
Работа предоплачивается полностью. Обязателен обмен пероснальными данными, без адресов проживания.
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В процессе работы, будет необходимо минимизировать время недоступности сервера в связи с тем, что он рабочий, с действующими интернет-проектами.
Понятие максимальной производительности определяется достижением того уровня качества работ, при котором до позеленения тех или иных сайтов в «Google PageSpeed Insights», заказчику останется заняться лишь их кодингом. В качестве же действий по настройке, имеются в виду любые операции с программным обеспечением сервера — мониторинг, установка, обновление, удаление и конфигурирование, с условием сохранения имеющегося функционала администраторов и пользователей.
До начала работы, но уже после получения предоплаты за неё, исполнитель проводит мониторинг качества работы имеющегося серверного п/о — как такового, так и его взаимодействия с проектами и аппаратной частью VDS. После чего сообщает результаты мониторинга заказчику в виде перечня обнаруженных проблем на тот момент. Информация излагается с учётом уровня серверных знаний заказчика, выраженного формулой «ISP Manager + редактирование конфигов методом тыка по гугловым подсказкам + кодирование, вёрстка и полное сопровождение интернет-проектов». После этого, но не позже начала работ по настройке, заказчик приводит исполнителю перечень претензий, ранее имевшихся у него к работе сервера и сказывавшихся на работе интернет-проектов. Исполнитель сообщает заказчику о мере своей компетенции для их удловлетворения. Однако если, по его обоснованному мнению, оно выходит за рамки работ, достаточных для выполнения техзадания, он вправе не принимать во внимание упомянутые претензии и перейти к работе.
В качестве техподдержки, исполнителю будет необходимо находиться онлайн в чате скайпа — в течение восьми часов каждого из семи рабочих дней, непосредственно следующих за окончанием работ по настройке сервера. С целью достижения взаимного удобства общения, расписание рабочего дня оговаривается индивидуально, до оплаты работ. По опыту, общение вряд ли будет занимать более получаса в день.
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