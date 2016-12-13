Настроить рекламу хостинга

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка135 просмотров

Добрый день мы отдел компании Облакс https://host.oblax.ru/  занимающийся предоставлением хостинга. 

Хотим настроить дополнительные каналы рекламы для взаимодействия с нашей аудиторией. 

Опыт предложения и ваши возможности пишите пожалуйста в задании, что можете настроить и на какие результаты мы сможем опираться в нашем плодотворном сотрудничестве!

8 лет назад
oblax
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров