oblax

Иван Корнев oblax

 
33 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Представитель компании http://oblax.ru/

всегда в поиске творческих личностей 

Разработчиков 

Скайп для предложений  oblax.ru

e-mail  [email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
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  • Натянуть верстку на движок (angular)

    Требования:[list][*]Знание Angular.JS[*]HTML, Pug/Jade[*]SCSS[/list]Задача:Конечная цель:- мобильная версия сайта в виде приложения AngularJS (структура уже есть)Что есть:  - свёрстанные макеты на html- [url=http://ruslan.urich.org/crm/profile.html]http://ruslan.urich.org/crm/profile.html[/url]   Требуется:[list][*]Перенести вёрстку с html в pug,[*]Далее у нас есть готовый функционал написанный на AngularJS (уже работающая ...

    HTMLAngularSCSS
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка мобильной версии

    Требуется верстальщик, Нужно:-Адекватные цены -html5, css3, понимания кроссбраузерная+адаптивная, опыт с bootstrap и другими фреймворками, БЭМ методология вёрстки + понимание производительности, знание SCSS, PUG будет плюсом, ответственность, чувство прекрасного, умение сделать красиво(верстка осуществляется по макетам psd (zeplin))-Оплата за ...

    HTMLBootstrapSCSS
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить рекламу хостинга

    Добрый день мы отдел компании Облакс https://host.oblax.ru/  занимающийся предоставлением хостинга.  Хотим настроить дополнительные каналы рекламы для взаимодействия с нашей аудиторией.  Опыт предложения и ваши возможности пишите пожалуйста в задании, что можете настроить и на какие результаты мы сможем ...

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется программист php ( yii2)

    Требования к знания для выполнения задачи: - PHP 5 - Yii2(легок в изучении) - ООП - SQL - JS, HTML5, CSS Пишите в приват  Задача является сделать черный список в сервиса и клиентской части с выводом в админ панель

    PHPJavascriptHTMLCSSYiiSQL
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно доделать бекенд для сервиса

    robax.oblax.ru Для задания вам будут необходимы знания  Yii2 Хорошее знание CSS\JS, работа с Bootstrap, UIKit, LESS, jQuery нужно дописать личный кабинет по фукнциям 1.оплата и расходы 2.пополнение кошелька 3. мелкие доработки если найдете

    JavascriptCSSBootstrapjQueryYii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка Онлайн чата

    нужен онлайн чат с фукнционалом [url=https://www.siteheart.com/]https://www.siteheart.com/[/url] [url=http://www.jivosite.ru/]http://www.jivosite.ru/[/url]    и так далее предположительно на [url=http://node.js/]node.js[/url]  со всеми отслеживаниями клиента и так далеежду цену вопроса , срок  Нужно сделать такой же сервис Фронт тенд уже есть нужен бек енд (ну и подключить к фронту)

    Node.js
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Установка платежной системы W1 на сайт (модуль уже есть)

    добрый день на сайте(опенкарт) установлена оплата через робокассунужно установить оплату через Валет Ван (модуль уже куплен официальный https://opencartforum.com/files/file/73-wallet-one-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0/ ) но не получается вывести что бы это все работало В целом нужно сделать что бы работало=)

    OpenCart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать сайт Opencart

    http://qiwimart.com/ 1. http://ver2.qiwimart.com/actions/   сделать акции а 2.Сделать кнопку в каталоге показать еще (Ajax filter)  3.Подверстать каталог  4.Подправить респонсив в мобильной верссии (сделать кнопку куда спрятать меню)

    OpenCartAjax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать кнопку показать еще(опенкарт)

    http://qiwi.baydyuk.in.ua/elektrokaminy/ (опенкарт) имеется сайт с установленным модулем https://opencartforum.com/files/file/2430-%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-oc15xoc2x/  надо доработать что бы работало так http://rozetka.com.ua/mobile-phones/samsung/c80003/v012/

    OpenCart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Директолог

    Ищем директолога на проект интернет магазина что бы сделать рекламу  Бюджет на апрель 300 000, Что нужно подключить: Google Analytics и работа с екомерц (полное подключение и анализ поведенческих факторов на сайте)  Google Analytics 360,Яндекс директ, метрикаработа ...

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отредактировать магазин на опенкарте

    Магазин на опенкарте есть магазин [url=http://qiwimart.com/]http://qiwimart.com/[/url]  на него нужно перенести дизайн с [url=http://ver2.qiwimart.com/]http://ver2.qiwimart.com/[/url]  1.Шапку 2.Каталог товаров 3.Корзина(оформление заказа)4.Карточка товара 5.Карточка товара в категории 6.Расширить адаптивность сайта (расширения экрана),под новый дизайн так же доработать мобильную версию  7.Так же не ...

    OpenCartКарточки товаров
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка сайта с новым дизайном на CMS Опенкарт

    Магазин на опенкарте есть магазин [url=http://qiwimart.com/]http://qiwimart.com/[/url]  на него нужно перенести дизайн с [url=http://ver2.qiwimart.com/]http://ver2.qiwimart.com/[/url]   1.Шапку 2.Каталог товаров 3.Корзина(оформление заказа)4.Карточка товара 5.Карточка товара в категории 6.Расширить адаптивность сайта (расширения экрана),под новый дизайн так же доработать мобильную версию  7.Так же не ...

    OpenCartВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаКарточки товаров
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенести дизайн, верстка

    Магазин на опенкарте есть магазин [url=http://qiwimart.com/]http://qiwimart.com/[/url]  на него нужно перенести дизайн с [url=http://ver2.qiwimart.com/]http://ver2.qiwimart.com/[/url]  1.Шапку2.Каталог товаров3.Корзина(оформление заказа)4.Карточка товара5.Карточка товара в категории6.Расширить адаптивность сайта (расширения экрана),под новый дизайн так же доработать мобильную версию  7.Так же не потеряв адаптивность верстки Короче весь ...

    OpenCartКарточки товаров
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переделать тарифы (нужен программист знающий PHP и Angular.js

    [url=http://robax.oblax.ru/]http://robax.oblax.ru/[/url] адрес проектащас нету тарифов (точнее есть но он один ) допустим 300р(это с полным функционалом) мы хотим ввести новые тарифы для новых клиентов например 900р(ограниченый функционал) и 1500р (полный фунционал) все кто подключился до 5марта ...

    PHPAngular
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработать тарифные планы PHP +Angular.JS

    необходимо сделать тарифы (сейчас один тариф) хотим что бы переход на тарифы осуществлял сам клиент сам ( раз в сутки доступен переход)  серверный язык php личный кабинет Angular Js  Пишите вопросы,уточнения. щас нету тарифов (точнее есть но он один ...

    PHPJavascriptAngular
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
kostix-dev
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Переделать тарифы (нужен программист знающий PHP и Angular.js
Все ок!
Все круто!
Ответный отзыв
dubok1195
Назар 
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Верстка личного кабинета
Советую всем. Хороший заказчик .
Сделал как договаривались !
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