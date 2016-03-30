Требования:[list][*]Знание Angular.JS[*]HTML, Pug/Jade[*]SCSS[/list]Задача:Конечная цель:- мобильная версия сайта в виде приложения AngularJS (структура уже есть)Что есть: - свёрстанные макеты на html- [url=http://ruslan.urich.org/crm/profile.html]http://ruslan.urich.org/crm/profile.html[/url] Требуется:[list][*]Перенести вёрстку с html в pug,[*]Далее у нас есть готовый функционал написанный на AngularJS (уже работающая ...
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется верстальщик, Нужно:-Адекватные цены -html5, css3, понимания кроссбраузерная+адаптивная, опыт с bootstrap и другими фреймворками, БЭМ методология вёрстки + понимание производительности, знание SCSS, PUG будет плюсом, ответственность, чувство прекрасного, умение сделать красиво(верстка осуществляется по макетам psd (zeplin))-Оплата за ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт6 лет назад
Верстка Натяжка на вордпресс Подключить яндекс кассу для покупки(возможно черзе плагин вукомерца)HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день мы отдел компании Облакс https://host.oblax.ru/ занимающийся предоставлением хостинга. Хотим настроить дополнительные каналы рекламы для взаимодействия с нашей аудиторией. Опыт предложения и ваши возможности пишите пожалуйста в задании, что можете настроить и на какие результаты мы сможем ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требования к знания для выполнения задачи: - PHP 5 - Yii2(легок в изучении) - ООП - SQL - JS, HTML5, CSS Пишите в приват Задача является сделать черный список в сервиса и клиентской части с выводом в админ панельВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Что нужно сделать : Перенести лендос на хостинг или vds в дальнейшем возможно на сервер!Системное администрирование16 заявокЗакрыт7 лет назад
robax.oblax.ru Для задания вам будут необходимы знания Yii2 Хорошее знание CSS\JS, работа с Bootstrap, UIKit, LESS, jQuery нужно дописать личный кабинет по фукнциям 1.оплата и расходы 2.пополнение кошелька 3. мелкие доработки если найдетеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Cделать что бы из лендоса на html приходили заявки в битрикс24Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Сделать что бы из опенкарта заказы приходили в битрикс24Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
нужен онлайн чат с фукнционалом [url=https://www.siteheart.com/]https://www.siteheart.com/[/url] [url=http://www.jivosite.ru/]http://www.jivosite.ru/[/url] и так далее предположительно на [url=http://node.js/]node.js[/url] со всеми отслеживаниями клиента и так далеежду цену вопроса , срок Нужно сделать такой же сервис Фронт тенд уже есть нужен бек енд (ну и подключить к фронту)Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
добрый день на сайте(опенкарт) установлена оплата через робокассунужно установить оплату через Валет Ван (модуль уже куплен официальный https://opencartforum.com/files/file/73-wallet-one-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0/ ) но не получается вывести что бы это все работало В целом нужно сделать что бы работало=)Закрыт8 лет назад
http://qiwimart.com/ 1. http://ver2.qiwimart.com/actions/ сделать акции а 2.Сделать кнопку в каталоге показать еще (Ajax filter) 3.Подверстать каталог 4.Подправить респонсив в мобильной верссии (сделать кнопку куда спрятать меню)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
http://qiwi.baydyuk.in.ua/elektrokaminy/ (опенкарт) имеется сайт с установленным модулем https://opencartforum.com/files/file/2430-%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-oc15xoc2x/ надо доработать что бы работало так http://rozetka.com.ua/mobile-phones/samsung/c80003/v012/Закрыт8 лет назад
Нужен проанализировать данные интернет рекламы с кучи каналов через гугл аналитиск дать советы по улудшениюПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем директолога на проект интернет магазина что бы сделать рекламу Бюджет на апрель 300 000, Что нужно подключить: Google Analytics и работа с екомерц (полное подключение и анализ поведенческих факторов на сайте) Google Analytics 360,Яндекс директ, метрикаработа ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт8 лет назад
Магазин на опенкарте есть магазин [url=http://qiwimart.com/]http://qiwimart.com/[/url] на него нужно перенести дизайн с [url=http://ver2.qiwimart.com/]http://ver2.qiwimart.com/[/url] 1.Шапку 2.Каталог товаров 3.Корзина(оформление заказа)4.Карточка товара 5.Карточка товара в категории 6.Расширить адаптивность сайта (расширения экрана),под новый дизайн так же доработать мобильную версию 7.Так же не ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Магазин на опенкарте есть магазин [url=http://qiwimart.com/]http://qiwimart.com/[/url] на него нужно перенести дизайн с [url=http://ver2.qiwimart.com/]http://ver2.qiwimart.com/[/url] 1.Шапку 2.Каталог товаров 3.Корзина(оформление заказа)4.Карточка товара 5.Карточка товара в категории 6.Расширить адаптивность сайта (расширения экрана),под новый дизайн так же доработать мобильную версию 7.Так же не ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Магазин на опенкарте есть магазин [url=http://qiwimart.com/]http://qiwimart.com/[/url] на него нужно перенести дизайн с [url=http://ver2.qiwimart.com/]http://ver2.qiwimart.com/[/url] 1.Шапку2.Каталог товаров3.Корзина(оформление заказа)4.Карточка товара5.Карточка товара в категории6.Расширить адаптивность сайта (расширения экрана),под новый дизайн так же доработать мобильную версию 7.Так же не потеряв адаптивность верстки Короче весь ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
[url=http://robax.oblax.ru/]http://robax.oblax.ru/[/url] адрес проектащас нету тарифов (точнее есть но он один ) допустим 300р(это с полным функционалом) мы хотим ввести новые тарифы для новых клиентов например 900р(ограниченый функционал) и 1500р (полный фунционал) все кто подключился до 5марта ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
необходимо сделать тарифы (сейчас один тариф) хотим что бы переход на тарифы осуществлял сам клиент сам ( раз в сутки доступен переход) серверный язык php личный кабинет Angular Js Пишите вопросы,уточнения. щас нету тарифов (точнее есть но он один ...Закрыт8 лет назад