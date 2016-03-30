нужен онлайн чат с фукнционалом [url=https://www.siteheart.com/]https://www.siteheart.com/[/url] [url=http://www.jivosite.ru/]http://www.jivosite.ru/[/url] и так далее предположительно на [url=http://node.js/]node.js[/url] со всеми отслеживаниями клиента и так далеежду цену вопроса , срок Нужно сделать такой же сервис Фронт тенд уже есть нужен бек енд (ну и подключить к фронту)