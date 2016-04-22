Переделать тарифы (нужен программист знающий PHP и Angular.js

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Завершен1 заявка177 просмотров

http://robax.oblax.ru/ адрес проектащас нету тарифов (точнее есть но он один ) допустим 300р(это с полным функционалом) мы хотим ввести новые тарифы для новых клиентов например 900р(ограниченый функционал) и 1500р (полный фунционал) все кто подключился до 5марта  например так и остаются на 300р но на него больше нельзя перейти новые клиенты и новые виджеты оформляются на минимальную подписку в 900р с ограниченным функционалом, но могут перейти на полный изменив тариф самостоятельноВ целом нужно ввести тарифную сетку что бы можно было менять тариф

в зависимости от тарифа изменяется функционал и денежная сумма абонки 

PHP
9 лет назад
oblax
Иван 
34 года
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Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kostix-dev
33 года
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Был
год назад
9 лет назад
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kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад