Советник для МТ4

В качестве индикаторов используются свечи.

Советник должен работать на любых валютных парах и с любыми таймфреймами.

Проверка свечей на графике. Проверятся может 1 , 2 , 3 или 4 свечи.

Если свеча (и) одного цвета, то открываем ордер SEL или BAY

Закрытие ордера по TP, SL или времени окончания таймфрема, или по прибыли, что наступит ранее или какие выставлены параметры.

Может быть открыт только 1 ордер.

Т.к ДЦ не позволяет сразу выставлять ордер со стоплоссом и тейкпройитом, то они должны выставляться сразу после выставления ордера.

Подробнее предоставлю информацию по запросу.

Оплата яндекс деньги по курсц ЦБ РФ

Срок 1 день