Исправить ошибки на сайте.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки114 просмотров

Устранить ошибки на сайте. 

Платформа 1с-bitrix  

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=iservicegroup.ru&tab=mobile натроить до 100% мобильные устройста и компьютор. 

Иногда криво отзыв появляется на главной. 

 https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fiservicegroup.ru%2F исправить все ошибки. 

Дать рекомендацию с точки зрения оптимизации под поисковики. 

Cайт iServiceGroup.ru 

Контакты скайп: 

9 лет назад
Akmal_bbn
Акмаль 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров