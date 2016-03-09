Скрипт на JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки171 просмотр

Необходимо написать скрипт на js (можно с jquery) для ручной группировки ключевых слов. Шаблон есть, прикладываю его. Подробное описание в ТЗ.

В заявке указывайте стоимость работ. Также желательно указать опыт, навыки, примеры работ.

JavaScriptjQuery
9 лет назад
fox1q
Юрий 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров