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Завершен10 заявок144 просмотра

сайт taxi-terek.ru, доступа к хостингу нет.

надо полностью скопировать страницу на другой хостинг (обратите внимание на то, что страница адаптивная). так же надо изменить мыло, на которое отправляются уведомления при сабмите инпута и оставить возможность редактирования текстов, ссылок и изображений. на цмс или хтмл - на выбор исполнителя, для меня важно, чтобы я мог внести необходимые изменения. 

9 лет назад
demoniq
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Понял ТЗ с полуслова. Всё сделал быстро + плюшки. Сотрудничеством доволен.
Заказчик всегда на связи, задание составлено точно, оплата - моментально! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад