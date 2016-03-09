сайт taxi-terek.ru, доступа к хостингу нет.

надо полностью скопировать страницу на другой хостинг (обратите внимание на то, что страница адаптивная). так же надо изменить мыло, на которое отправляются уведомления при сабмите инпута и оставить возможность редактирования текстов, ссылок и изображений. на цмс или хтмл - на выбор исполнителя, для меня важно, чтобы я мог внести необходимые изменения.