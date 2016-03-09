Закрытый сайт на базе WP с доступом по логину/паролю. Нужно реализовать такие фитчи: Иметь возможность каждому пользователю задавать период доступа к сайту + добавить таймер отображения на сайтеАвтоматически добавлять пользователя с оплаченным заказом ...
Система рассылки новостей для сайта на wordpress
На сайте есть форма заказать звонок, нужно добавить в нее строку "Подписаться на рассылку новостей" (по умолчанию галочка должны быть активна).
Так же нужно разместить кнопку "подписаться на рассылку" на всех страницах сайта.
Соответственно все кто подписался на рассылку, должны будут получать новости, которые публикуются в соответствующем разделе сайта.
Заявки фрилансеров
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