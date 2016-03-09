Система рассылки новостей для сайта на wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки166 просмотров

На сайте есть форма заказать звонок, нужно добавить в нее строку "Подписаться на рассылку новостей" (по умолчанию галочка должны быть активна).

Так же нужно разместить кнопку "подписаться на рассылку" на всех страницах сайта.

Соответственно все кто подписался на рассылку, должны будут получать новости, которые публикуются в соответствующем разделе сайта.

WordPress
9 лет назад
dominions
Дмитрий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров