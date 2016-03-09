Система рассылки новостей для сайта на wordpress

На сайте есть форма заказать звонок, нужно добавить в нее строку "Подписаться на рассылку новостей" (по умолчанию галочка должны быть активна).

Так же нужно разместить кнопку "подписаться на рассылку" на всех страницах сайта.

Соответственно все кто подписался на рассылку, должны будут получать новости, которые публикуются в соответствующем разделе сайта.