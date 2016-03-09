Правки сайта на Друпале

Добрый день.

Нужно поправить сайт, сайт veneto.by

1. Нужно сделать отдельно условный склад для линз или проще у каждой линзы есть свои диоптрии, так вот нужно сделать, что бы на каждую диоптирию можно было задать количество в наличии. И если количество в наличии равно "0", та данные линзы с выбранной диоптрией нельзя добавлять в корзину.

Должно сплывать соответствующее сообщение.

"Выбранных Вами диоптрий нет в наличии."

При этом обязательно сделать такую шутку, что купить товар нельзя.

2. Написать институцию о добавлении товара на сайт

3. В карточках товара есть телефоны +375(29)640-24-47 заменить на +375 (29) 611-00-15

Если получиться сделать через БД, нет, так поставим задачу контент менеджеру.

4. Добавить "Хлебные крошки" http://clip2net.com/s/3v0bcOq

Дальше самая веселуха:

5. Есть например товар http://veneto.by/content/cazal

Там есть ссылка "Купить вместе с линзами", так вот нам нужно на данную ссылку сделать фильтр.

Т.е. вот для этих штук http://clip2net.com/s/3v0jNdB нужно сделать взаимосвязь в фильтре.

файл взаимосвязи во вложении.

6. На каждое название которое есть в фильтре добавить всплывающие подсказки. Файл с подсказками во вложении.