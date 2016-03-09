TCP/IP сокет PHP & Java визуализация или альтернатива

Добрый день. Необходим модуль сокет "PHP TCP/IP" для сайта, которой бы получал/отправлял данные по TCP/IP протоколу и отображал содержимое на web старнице в режиме реального времени. Предположительно PHP TCP/IP сокет & Java визуализация или альтернативное решение. сообщение 1232141241121 на порт 777 делает на web странице из красной кнопки - зеленую.