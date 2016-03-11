Внести правки на сайт WordPress.

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок139 просмотров

Нужен человек, хорошо разбирающийся в WordPress.

Требуется:

1. Поправить таблицу с использованием jQuery;

2. Добавить слайдер;

3. Сделать сайт адаптивным.

Предпочтение отдается фрилансерам с отзывами. Бюджет ограничен.

jQueryWordPress
9 лет назад
fanski
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$35
1 день
Замечательный исполнитель. Все сделано удивительно быстро и на высшем уровне. Планирую сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!
Всё прошло отлично! Спасибо! Мои рекомендации)

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

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