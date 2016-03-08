Доработка сайта на платформе Webasyst

Необходимо вставить коды счетчиков для интернетм-магазина женской одежды www.kislis.com, работающего на платформе WebASyst.

Описание задания:

Для динамического ретаргетинга на первом этапе, пожалуйста, установите код из группы файлов Din Code 1477 на страницы сайта перед тегом : (а) код из файла Product необходимо установить на страницы с конкретными товарами, заменяя уникальный ID товара; (б) код из файла Cart необходимо установить на страницу корзины, куда добавляются товары; (в) код из файла Purchase необходимо установить на страницу, куда перенаправляется клиент в случае успешной покупки / оплаты; и (г) на все другие страницы сайта необходимо установить стандартный код, сгенерированный у Вас в личном кабинете. ID товара требуется заменить в 4-х местах кода при его установке на страницы сайта. Обязательно ID товара надо заключать в кавычки как показано в файле, т.е. менять только часть внутри кавычек. Если страница содержит несколько ID (например, с 2-мя товарами), используйте для их группировки квадратные скобки. Пример: dynx_itemid: ["1111", "2222"] или productid: ['1111', '2222'] или content_ids: ['1111', '2222']

Din Code 1477 - Product

Din Code 1477 - Purchase

Din Code 1477 - Cart

Жду предложения по сроку и цене.