Нужна защита от парсинга, алгоритм изложил ниже

Нужна защита от парсинга, есть одна проргамка написаная товарищем от сюда, но для нее нужен был отдельный сервер или впс, перенос не актуален поэтому исходите из того что есть - masterhost.ru - сервер на троих, вот ссылка на техн. характеристики http://shop.masterhost.ru/classic/personal-server/for-three/?_ga=1.63653479.992744248.1457461455

Алгоритм нужен следующий:

a. 20 обращений к сайту (с одного ip) – pop up окно (всплыв. окно) с captcha (ввод символов)

b. Следующие 20 обращений - pop up окно с captcha и предложение проконсультировать по телефону.

c. Далее следующие 40 обращений и блокировка ip на 2 часа