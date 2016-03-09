Нужна защита от парсинга, алгоритм изложил ниже

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки148 просмотров

Нужна защита от парсинга, есть одна проргамка написаная товарищем от сюда, но для нее нужен был отдельный сервер или впс, перенос не актуален поэтому исходите из того что есть - masterhost.ru - сервер на троих, вот ссылка на техн. характеристики http://shop.masterhost.ru/classic/personal-server/for-three/?_ga=1.63653479.992744248.1457461455

Алгоритм нужен следующий:

a.       20 обращений к сайту (с одного ip) – pop up окно (всплыв. окно) с captcha (ввод символов)

b.      Следующие 20 обращений - pop up окно с captcha и предложение проконсультировать по телефону.

c.       Далее следующие 40 обращений и блокировка ip на 2 часа

9 лет назад
pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 дней назад

Выбранный исполнитель

YoshiMuraKun
Александр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$10
2 дня
Сделал все грамотно и доходчиво объяснил, закончил раньше срока. Большое спасибо, будем сотрудничать и дальше.
Отличный заказчик, ясно поставленная задача, во время разработки постоянно был на связи, не каких проблема с оплатой. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

YoshiMuraKun
Александр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад