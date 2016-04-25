YoshiMuraKun

Александр Гвай YoshiMuraKun

 
27 летРоссия/Уфа
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Backend Разработка

PHP, Yii, Yii2, Laravel

Опыт работы

PHPLaravelYii
Отзывы заказчиков
Grpalma
48 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Кнопка "Индивидуальный просчет"
Александр, молодец! С задачей справился быстро и сделал то что просили. Рекомендую.
Хороший заказчик, своевременная оплата.
Ответный отзыв
KaterinaPI
Екатерина 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Скрипт показа отзывов из базы
Отличная работа! Все было сделано по ТЗ. Ответы на вопросы быстрые и полные. Помощь в установке и при появлении вопросов предлагалась немедленно. Советую!
Хороший заказчик, Екатерина грамотно и четко изложила задачу. Своевременная оплата.
Ответный отзыв
N_O_R_A
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
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Сделал все быстро и сразу как надо. Очень довольна работой! Спасибо!
Хороший заказчик
Ответный отзыв
wdwdwd
44 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Расчет стоимости на сайте (калькулятор)
Отличный и добросовестный исполнитель, задачу выполнил в кратчайшие сроки и в полном объёме. Рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик, предоставил хорошее и полное техническое задание, объяснил все нюансы.
Ответный отзыв
sparklingman
Анатолий 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
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Александр, отличный исполнитель, всем рекомендую, выполнил все наши пожелания. Доволен сотрудничеством. Работаем дальше!
Хороший заказчик, грамотное тех. задание. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв