YoshiMuraKun

Александр Гвай YoshiMuraKunYoshiMuraKun
27 летРоссия/Уфа
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Backend Разработка
PHP, Yii, Yii2, Laravel
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
8 лет назад
Александр, молодец! С задачей справился быстро и сделал то что просили. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, своевременная оплата.
$30
10 баллов
8 лет назад
Отличная работа! Все было сделано по ТЗ. Ответы на вопросы быстрые и полные. Помощь в установке и при появлении вопросов предлагалась немедленно. Советую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, Екатерина грамотно и четко изложила задачу. Своевременная оплата.
$10
10 баллов
8 лет назад
Сделал все быстро и сразу как надо. Очень довольна работой! Спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик
$20
10 баллов
8 лет назад
Отличный и добросовестный исполнитель, задачу выполнил в кратчайшие сроки и в полном объёме. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, предоставил хорошее и полное техническое задание, объяснил все нюансы.
$30
10 баллов
8 лет назад
Александр, отличный исполнитель, всем рекомендую, выполнил все наши пожелания. Доволен сотрудничеством. Работаем дальше!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, грамотное тех. задание. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.