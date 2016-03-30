Модуль - личный кабинет dle

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Завершен3 заявки398 просмотров

Здравствуйте уважаемые - нужно сделать модуль ЛК с возможностью:

1-регистрация пользователей

2-пополнения баланса - интеграция с unitpay | robokassa

3-платная фиксация новостей по доп. полях

4-Добавления новости

5-Мои новости

Некоторые моменты покажу в подобном ЛК

DLE
9 лет назад
Mantra123
Вячеслав 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mr_Evgen
Евгений 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$40
10 дней
Все прошло отлично, исполнитель отзывчивый и трудолюбивый человек.
Благодарю за сотрудничество. Заказчик оперативно отвечал на возникающие вопросы, оплата своевременная, как и было оговорено.

Заявки фрилансеров

mr_Evgen
Евгений 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад