1) сделать код для вставки поиска предприятий по яндексу на вордпрессу 2) установить на двух сайтах с разными темами вот пример http://pogreb-podval.ru/firms вот документация https://tech.yandex.ru/maps/geosearch/ желательно следующее: поиск предприятий ...
Модуль - личный кабинет dle
Здравствуйте уважаемые - нужно сделать модуль ЛК с возможностью:
1-регистрация пользователей
2-пополнения баланса - интеграция с unitpay | robokassa
3-платная фиксация новостей по доп. полях
4-Добавления новости
5-Мои новости
Некоторые моменты покажу в подобном ЛК
Выбранный исполнитель
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